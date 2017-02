'up!' festeja 200 mil unidades produzidas na planta de Taubaté

Motor

Além do mercado interno, veículo é exportado atualmente para outros oito países da América



No início deste mês, a fábrica da Volkswagen de Taubaté comemorou um importante número: chegou a 200 mil unidades do veículo up! produzidos na planta da cidade.

Mesmo em tempos de crise e com a empresa abrindo o segundo PDV (Programa de Demissão Voluntária) em menos de seis meses, a fábrica conseguiu driblar os problemas e festeja os números.

O compacto da Volks é produzido exclusivamente em Taubaté e, segundo a empresa, o carro é exportado atualmente para oito países: Argentina, México, Uruguai, Peru, Paraguai, Costa Rica, Colômbia e Curaçao.

"Atingir o marco de 200 mil unidades produzidas do up! é motivo de orgulho para nós, principalmente por se tratar de um modelo global que revolucionou o segmento dos veículos de entrada com motor 1.0l no País e que continua a inovar e surpreender, com a motorização TSI", explica David Powels, Presidente e CEO da Volkswagen do Brasil e América do Sul (SAM), através da assessoria de imprensa.

"A expressiva marca comprova o sucesso de um carro que se tornou referência em segurança, desempenho, design, tecnologia, consumo e baixo custo de reparabilidade", conclui o dirigente.

Marca.

O carro de número 200 mil foi um modelo cross up!, na cor Azul Lagoon, equipado com o motor 1.0 TSI Total Flex, da família EA211, de acordo com a empresa.

A festa comemorativa contou até com a presença do diretor da unidade em Taubaté, Marcos Aparecido Ruza, além de executivos e colaboradores da empresa.

O up! é produzido nas seguintes versões; take up!, move up!, high up!, black up!, red up!, white up!, up! track, speed up! e cross up!.

Para a criação do modelo, a Volkswagen investiu cerca de R$ 1,2 bilhão para produzir o veículo na cidade.

Entre as diversas premiações já recebidas, no ano passado, foi eleito pela revista especializada Quatro Rodas como o melhor carro para compra no país.

Balanço.

O up! foi lançado em 2014 e, de lá para cá, já conquistou um público fiel. Dos 200 mil carros produzidos no total, cerca de 45 mil foram destinados para exportação. O marcado colombiano é o mais novo cliente da empresa, recebendo os primeiros exemplares no final do ano passado.