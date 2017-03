TURBINADO VEÍCULO IMPORTADO DO MÉXICO TROCOU O MOTOR 2.0 ASPIRADO POR UM 1.4 TURBO, QUE É AINDA MAIS POTENTE Jetta: definitivamente, um carro que merece bastante respeito

Motor

- 04:41

Com direção elétrica e sensor de estacionamento, o luxuoso da Volks se torna fácil de dirigir



Um carro com câmbio au tomático, teto solar e todos os atributos de um carro de luxo. E o que é melhor: com um potente motor turbo.

O carro, que hoje é importado do México para o Brasil, faz de 0 a 100 km/h em apenas 8,6 e pode chegar aos 203 km/h de velocidade final.

Há duas semanas, tivemos a oportunidade de rodar com um Jetta versão TSI 1.4 durante seis dias, cedido gentilmente pela Volkswagen. Aliás, atualmente toda a linha do modelo é equipada pelo motor TSI, substituindo o antigo aspirado de 2.0. Porém, segundo a empresa, mesmo com 30% a menos de cilindrada, por conta do turbo o Jetta tem 25% a mais de potência.

É possível dizer que o carro é tão potente que parece pedir para ser acelerado o tempo todo. Em um passeio entre Taubaté e Penedo, distrito de Itatiaia-RJ, pela Rodovia Presidente Dutra, um trajeto de aproximadamente 140 quilômetros, o Jetta se comportou muito bem. Facilmente atinge o limite de velocidade permitido, de 110 km/h, e é preciso atenção para não ultrapassar esse limite.

Opcional.

O modelo 2016 do Jetta tem um significado especial: foi o ano em que o veículo completou dez anos no mercado brasileiro.

E a versão mais atual, TSI 1.4, tem um interessante câmbio automático com a opção 'S', que deixa a dirigibilidade mais esportiva.

Atrás do volante, existe também a opção do câmbio 'borboleta', que permite a troca manual de marchas, como nos carros de Fórmula 1.

E, como um carro turbinado e potente, a média de consumo de gasolina (o carro não é flex) chega a no máximo 11 km/l. Na cidade, com o trânsito pesado, o consumo cai para até 5km/l em alguns momentos.

Leveza.

Com direção elétrica e outras tantas tecnologias, como o sensor de estacionamento, dirigir e manobrar o carro, que e é grande, se torna até mais fácil do que um carro popular 1.0, sem direção hidráulica, por exemplo.

Com um amplo porta-malas, é possível acomodar bem toda a bagagem da família. Também é possível levar cinco pessoas no veículo de maneira bem confortável.

O teto solar, que pode abrir completamente, é uma atração à parte. Em dias de calor e quando não se quer ligar o ar condicionado, se torna uma boa opção.