Teste coloca o novo Golf como o veículo mais seguro do Brasil

Veículo repete o excelente resultado obtido pela versão fabricada no México, testada em 2014



O Volkswagen Golf é o mais seguro veículo fabricado no Brasil, de acordo com novos testes realizados pelo Latin NCAP. Os resultados foram divulgados nesta quarta-feira, 15 de março. Após essa nova rodada de testes, o modelo produzido em São José dos Pinhais-PR atingiu a pontuação mais alta entre todos os veículos avaliados pelo Latin NCAP, de acordo com a nova metodologia de avaliação, e obteve cinco estrelas na proteção para adultos e crianças, além do prêmio Latin NCAP Advanced por oferecer o recurso de segurança Front Assist.

Dessa forma, o Golf repetiu o excelente resultado obtido pela versão fabricada no México, testada em 2014 (e que também havia mantido as cinco estrelas para adultos e crianças do modelo alemão) - o hatch Volkswagen foi o primeiro carro a receber a classificação máxima no Latin NCAP.

Os testes do Latin NCAP incluem análise de impacto frontal - a 64 km/h contra uma barreira deformável descentrada (40%) -, impacto lateral (contra uma barreira deformável montada em um trenó a 50 km/h contra o veículo) e impacto lateral contra poste - o veículo é lançado lateralmente a 29 km/h em direção a um poste.

A classificação da proteção infantil é oferecida por meio da avaliação do comportamento dinâmico dos sistemas de retenção infantil (as "cadeirinhas de criança") nos testes frontal e lateral, além da facilidade e segurança na instalação desses dispositivos.

O Golf traz também de série conteúdo de itens de segurança de alto nível, compreendendo a robusta estrutura da carroceria, sete airbags, uma combinação de cintos de segurança de última geração, controle de tração e ainda o sistema ISOFIX de fixação para "cadeirinhas" infantis.

Front Assist.

O Golf recebeu também o prêmio Latin NCAP Advanced por oferecer o sistema de monitoramento frontal "Front Assist".

O Front Assist funciona com um sensor de radar integrado à frente do veículo, que monitora permanentemente a distância do tráfego à frente. O Front Assist ajuda o motorista em situações críticas pré-condicionando o sistema de freios e alertando o condutor por meio de sinais visual ou sonoro quando for necessária uma reação. Caso o motorista não freie forte o suficiente, o sistema automaticamente gera força de frenagem para tentar evitar uma colisão.