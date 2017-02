Subaru festeja nova marca

Motor

Já são um milhão de carros com a tecnologia 'EyeSight'



A Subaru anunciou nesta semana que as vendas globais acumuladas dos modelos fabricados pela marca e equipados com a tecnologia EyeSight, sistema de segurança que identifica a proximidade de obstáculos e pedestres, superaram a marca de um milhão de unidades comercializadas.

Esse número histórico foi alcançado, aproximadamente, nove anos após o lançamento desse dispositivo, em maio de 2008, no Japão.

O sistema EyeSight foi o pioneiro na utilização de câmera estéreo para fornecer um sistema de assistência ao condutor, incorporando vários recursos presentes no modelo, tais como freio, piloto automático e acelerador eletrônico, que detecta não somente carros, mas, também, pedestres, ciclistas e motociclistas na trajetória do veículo e que possam causar colisões.

Mercado.

Atualmente, os modelos Subaru com EyeSight são comercializados em alguns mercados, como, por exemplo, Japão, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Europa e China.

O desempenho da tecnologia EyeSight no que se refere ao nível de segurança preventivo oferecido, foi muito bem avaliado por reconhecidas entidades independentes de testes em todo o mundo.

A fabricante promete continuar implementando novas tecnologias de segurança.