Subaru comemora sucesso

Motor

- 03:43

Legacy e Outback garantem crescimento no semestre



A Subaru ainda comemora o au mento do volume de unidades emplacadas da maioria dos modelos da sua gama no acumulado de 2016.

No cômputo geral, as vendas de veículos zero quilometro da marca se mantiveram estáveis no comparativo entre o primeiro e segundo semestres do ano passado.

O bom desempenho da Subaru no segundo semestre foi garantido pela performance positiva de vários modelos da linha, com destaque para Legacy e Outback.

Números.

Em pouco mais de 12 meses no mercado, as vendas desses dois modelos ultrapassaram a marca de 200 unidades emplacadas.

Outros sucessos da marca em 2016 foram os modelos WRX e WRX STI, que representam o know how da SUBARU no desenvolvimento de veículos esportivos. Eles também registraram volumes representativos no acumulado de janeiro a dezembro do ano passado que culminaram em vendas 57% superior às de 2015.

O modelo Forester, nas versões Sport e XT Turbo, segue, pelo terceiro ano consecutivo, como o mais comercializado pela marca no Brasil, seguido pelo Subaru 15.

Em 2016, a Subaru iniciou as atividades do seu ponto de Pós-Venda em Recife, o primeiro na região Nordeste, e inaugurou uma Concessionária na cidade Belo Horizonte.