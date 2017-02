Sentra: manutenção barata

Motor

Sedã médio da Nissan fatura prêmio pela segunda vez



O Nissan Sentra foi eleito pela segunda vez o sedã médio com menor custo de manutenção do Brasil. A avaliação é feita anualmente pelo do CESVI Brasil - Centro de Experimentação e Segurança Viária na pesquisa anual do CAR Group. A entrega do prêmio ocorreu esta semana no escritório de Vendas e Marketing da Nissan, em São Paulo.

Essa pesquisa do Cesvi tem como objetivo tornar-se uma referência para consumidores e seguradoras no momento de comparar veículos de uma mesma categoria em relação aos custos da manutenção mecânica recomendada pela montadora. Nesse levantamento com os modelos mais vendidos do mercado brasileiro, o sedã médio Nissan Sentra ficou em primeiro lugar entre os modelos com menor custo de manutenção do Brasil, com 38 pontos.

Qualidade.

Para oferecer menores custos de manutenção, desde a fase de desenvolvimento dos modelos, a Nissan tem como um de seus focos o alto nível de qualidade de cada produto. Além disso, pesquisa preços no mercado para oferecer os menores valores para as peças de reposição e revisões obrigatórias. A marca oferece, ainda, programas com preços fixos e mão de obra inclusa, válidos em todo o Brasil para as revisões periódicas até 60 mil km. E todos os modelos da Nissan contam com garantia de fábrica de 3 anos.