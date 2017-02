Palio: preferido dos lojistas

Motor

Gol e Fiesta também estão entre os mais procurados



Os veículos Gol, Palio e Fiesta lideram o ranking dos automóveis mais procurados no comércio B2B em 2016. Segundo levantamento da plataforma AutoAvaliar, utilizada atualmente em mais de 1,5 mil concessionárias de veículos e cerca de 20 mil revendedores multimarcas no Brasil, os três modelos tiveram a maior procura pelos lojistas brasileiros para alimentar o estoque e a oferta no varejo.

No ranking da AutoAvaliar com os dez mais procurados no comércio B2B em 2016, também aparecem na lista os veículos Fox, Celta, Sandero, C3, Tucson, Uno e Peugeot 207 (veja abaixo). Já nas vendas de janeiro deste ano entre concessionárias e lojistas, o primeiro da lista é o Pálio, seguido pelo Gol, Fiesta e Fox.

Base.

O levantamento foi feito com base no volume de comercialização, onde as concessionárias anunciam seus veículos para repasse e os lojistas arrematam os modelos que lhe interessam, dentro de um sistema de pregão online. Em 2016, foram anunciados quase 55 mil veículos no sistema da empresa. E a taxa de conversão chegou a quase 59%, com cerca de 32 mil automóveis arrematados. "O uso de uma plataforma B2B para comércio de veículos traz mais agilidade e garante sobretudo maior transparência no repasse de automóveis", disse Daniel Nino, diretor da AutoAvaliar.