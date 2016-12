NOVO MODELO COM MOTOR V8 FAZ PARTE DE UMA SELETA LINHAGEM DE CARROS DE COMPETIÇÃO DA MARCA Ford apresenta o Shelby FP350S, novo 'puro sangue' para as pistas

Motor

Carro apresentado na semana passada nos EUA é produzido exclusivamente para corridas



A Ford Performance apresentou na semana passada uma nova versão do Mustang nos Estados Unidos, o Shelby FP350S, porém, para um motivo especial. Não será um veículo comum, para se utilizar no trânsito e no dia a dia. O novo carro será destinado exclusivamente a pilotos profissionais de corrida.

O super esportivo norte-americano tem um generoso motor V8 5.2 de quatro válvulas por cilindro e faz parte de uma seleta linhagem de modelos de competição da marca, como FR500C, BOSS 302R e 302S e Shelby GT350R-C e GT4, com um amplo retrospecto de vitórias em diferentes categorias.

Um prato cheio para o público nos Estados Unidos, um país historicamente apaixonado por carros e por velocidades extremas. O Shelby FP350S tem cárter e resfriador de óleo de alta performance e transmissão manual Tremec 3160, com bomba de óleo integrada e relação final de 3,73.

A suspensão especial conta com calibragem elétrica da direção e o sistema de freios é de ultra-alta performance. Mais do que necessário para disputas em alta velocidade.

Aparência.

Externamente, o puro-sangue musculoso norte-americano tem divisor e asa traseira ajustável de fibra de carbono da Ford Performance, rodas dianteiras de 19x10,5 polegadas e de 19x11 polegadas na traseira - com a opção de rodas forjadas de corrida de 18x11 polegadas, garantindo melhor rendimento e também mais aderência ao carro dentro da pista.

Grafismos personalizados da marca Shelby FP350S e escapamento especial de competição completam o pacote do esportivo, que tem chassi integrado na carroceria com solda especial "seam welding", a chamada solda por costura por resistência.

Segurança.

E a fabricante também não deixou de pensar na segurança de quem vai estar entre o volante e o banco. A cabine do carro conta com gaiola de proteção de seis pontos e banco de competição, ambos padrão FIA (Federação Internacional de Automobilismo), volante de liberação rápida e sistema MOTEC de aquisição de dados.

"O Shelby FP350S é o mais novo exemplo do nosso objetivo de fornecer equipamentos para aqueles que gostam de competir e vencer", diz Dave Pericak, diretor global da Ford Performance, através da assessoria de imprensa.