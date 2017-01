NESA FOI APRESENTADO DURANTE A ABERTURA DO EVENTO, NO INÍCIO DE JANEIRO No Salão de Detroit, Nissan exibe o novo conceito 'Vmotion 2.0'

Motor

A Nissan revelou durante o Salão do Automóvel de Detroit, encerrado neste domingo, o Vmotion 2.0, um novo carro-conceito que assinala a direção que a marca japonesa dará para o design de seus futuros sedãs e para a tecnologia de Mobilidade Inteligente. O objetivo é proporcionar uma experiência de mobilidade mais suave para os profissionais dinâmicos e em constante movimento.

O Vmotion 2.0 é uma evolução da assinatura "V-motion", característica do design frontal de vários modelos Nissan atuais, como o crossover médio Murano e o Maxima. O design do Vmotion 2.0 vai além, apresentando um inteligente formato tridimensional para criar o volume e a arquitetura do veículo.

Neste conceito, a grade "V-motion" se torna a fuselagem principal, permitindo uma linguagem ao mesmo tempo expressiva e extremamente contundente, acentuada pelas linhas marcantes que se estendem pela carroceria. Remetendo ao futuro da "Mobilidade Inteligente da Nissan", as lâmpadas que circundam o logo frontal da Nissan se acendem para indicar quando o veículo está no modo ProPILOT, tecnologia que permitirá a funcionalidade de direção autônoma em ruas e cruzamentos. O vidro e a coluna traseira flutuante também transmitem uma sensação de aerodinâmica inteligente e eficiente.

Espaçoso.

As portas dianteiras e traseiras criam um espaço desprovido de coluna central, abrindo-se para a convidativa e espaçosa cabine do Nissan Vmotion 2.0. O painel de bordo dá continuidade à temática de "Asa Deslizante" do design, integrando o painel de instrumentos e o sistema de informação e entretenimento que pode ser acessado tanto pelo motorista como pelo passageiro dianteiro.

A dinâmica carroceria fabricada com aço de alta tensão apresenta uma pintura em tonalidade prata reluzente, com nuances na cor cobre. Graças ao efeito em camadas proporcionado pela pintura, a carroceria sutilmente revela um matiz diferente conforme o ângulo de visão. "A cor cobre surge como tendência em diversos segmentos, como na moda, design de interiores e de produtos. Queríamos introduzir nuances e toques de cobre em combinação com outros metais, como o prata acetinado e o cromado", disse Shiro Nakamura, vice-presidente mundial de design e executivo-chefe de criação da Nissan.