NA 51ª EDIÇÃO, ACONTECE NO ESTADO DE UTAH, NOS EUA JEEP: 6 NOVOS CONCEITOS

Motor

- 04:47

Em parceria com a Mopar, evento atrai o mundo off-road



As marcas Jeep e Mopar se juntaram mais uma vez para desenvolver uma nova "safra" de veículos especiais que estrearão no anual Easter Jeep Safari em Moab, Utah, de 8 a 16 de abril. Em seu 51º ano, o Easter Jeep Safari tem a presença de milhares de entusiastas de off-road dispostos a passar uma semana enfrentando algumas das trilhas mais conhecidas e desafiadoras dos Estados Unidos.

"É verdadeiramente um trabalho de amor para a equipe da Jeep desenvolver veículos conceituais tão emocionantes e capazes todos os anos para Moab e o Easter Jeep Safari", disse Mike Manley, CEO global da marca Jeep. "Estamos ansiosos para ver a reação e o feedback dos entusiastas e dos nossos clientes mais leais assim que esses novos conceitos da Jeep forem colocados nas trilhas de Moab."

"A Jeep e a Mopar vêm se juntando ao longo de 15 anos para criar veículos conceituais únicos, divertidos e altamente capazes para o popular Easter Jeep Safari em Moab", disse Pietro Gorlier, CEO global da Mopar. "Estes conceitos são um exemplo perfeito de como os entusiastas off-road podem usar a linha Jeep Performance Parts para personalizar e elevar a já alta capacidade Jeep."

Os veículos conceituais do Easter Jeep Safari 2017 são: Grand One, Quicksand, Safari, Trailpass, Switchback, CJ66 e Luminator.