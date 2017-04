Motor

Ao chegar em New York City, no centro de Manhattan, o veículo híbrido da Kia Motors, o Niro 2017, recebeu oficialmente o título Guinness World Record® pelo menor consumo de combustível nos Estados Unidos. O percorrer o país de costa a costa, o Kia Niro registrou ainda uma nova e inacreditável marca: 76.6 mpg. O Niro, crossover urbano, é o primeiro veículo com tecnologia híbrida desenvolvido pela Kia Motors e concebido para entregar o que há mais de moderno no que se refere a economia de combustível e utilidade multifuncional compacta. O carro chega aos EUA no segundo semestre deste ano