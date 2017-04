Motor

- 04:46



O novo MINI Countryman acaba de conquistar a internet brasileira. Como parte da campanha de lançamento da segunda geração do crossover no País, a empresa lançou hotsite exclusivo de pré-venda do modelo, na última terça, o www.novominicountryman. com.br. E, por meio deste endereço eletrônico, além de conhecer de forma interativa os detalhes e atributos daquele que é o maior e mais versátil modelo da marca de origem britânica, o cliente interessado tem a oportunidade de antecipar-se no processo de aquisição do veículo, manifestando seu interesse.

RADAR