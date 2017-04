Motor

- 04:46

O Equinox será lançado no Brasil

no segundo semestre. O modelo chega para reforçar a família de utilitários esportivos e crossovers da marca no país, composta pela linha Activ (Onix e Spin), além dos novos Tracker e Trailblazer. "Este é o ano dos SUVs na Chevrolet, e o Equinox é a principal novidade global da linha 2017", destaca Carlos Zarlenga, presidente da GM Mercosul. Na GM Mercosul, o carro será comercializado apenas no Brasil este ano.