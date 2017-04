Motor

- 05:06

A Audi apresenta uma novidade muito sustentável: a fabricante oferece o Audi e-gas, um combustível com baixa emissão, que irá abastecer, inicialmente, o A3 Sportback g-tron - a oferta será padrão para os clientes do modelo, ou seja, eles poderão utilizar o e-gas pelo preço normal do gás natural. Com isso, a Audi está reduzindo as emissões de CO2 da frota do g-tron, quando os carros rodam com o e-gas, em 80%. Durante o segundo semestre, a marca irá ampliar a oferta para outros dois modelos: o A4 Avant g-tron e o A5 Sportback g-tron. Ele é produzido usando energia renovável proveniente da água e CO2.