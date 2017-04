Motor

O executivo Marco Silva é nomeado Presidente da Nissan do Brasil (NBA), efetivo a partir de 1º de abril, substituindo François Dossa. Ele se reporta-

rá a José Luis Valls, Chairman da Nissan América Latina, e acumulará a nova função com seu atual posto de Vice-presi-

dente de Administração e Finanças da Nissan América Latina. Marco Silva tem mais de 20 anos de experiência no setor automotivo, tendo trabalhado no Brasil e também em países como Venezuela, Coreia do Sul e China. O executivo entrou na Nissan em 2015 como Diretor Financeiro da operação brasileira.

