Motor

- 05:06

A BMW do Brasil convoca proprietários de quatro unidades do modelo BMW 430i Cabrio Sport, produzidas entre 21 e 29 de setembro de 2016, a comparecerem a uma concessionária autorizada da marca para a substituição do módulo lateral dianteiro do airbag. O módulo pode apresentar falhas de desenvol-

vimento e há risco do airbag lateral dianteiro não ser ativa-

do na ocorrência de uma coli-

são. Com isso, não está descar-

tada a possibilidade de danos aos ocupantes e a terceiros. Os chassis são 5G87814, 5G87863, 5G87865 e 5G87875. Informa-

ções no 0800 019 7097.

BMW convoca para recall