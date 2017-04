Motor

- 05:06

A cidade italiana de Florença

foi o palco escolhido para a Apresentação Dinâmica do novo Mazda CX-5 à imprensa europeia, cujos representantes pela primeira vez tiveram a oportunidade de experimentar a nova geração do modelo mais vendido da Mazda no Velho Continente. Recentemente estreado em solo europeu no Salão de Genebra, este SUV compacto lidera mais uma nova geração de atraentes e inovadores modelos da fabricante japonesa.