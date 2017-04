Motor

Motor



Preços sugeridos

- Mobi Easy: R$ 33.700

- Mobi Like: R$ 39.190

- Mobi Way: R$ 40.650

- Mobi Drive: R$ 40.650

- Mobi Drive GSR: R$ 44.780

Conectividade

O Fiat Live On está disponível em quatro das cinco versões do Mobi 2018. Por meio de exclusivo app, o Live On transforma um smartphone comum em uma central multimídia que pode ser acessada pela própria tela do aparelho ou pelo volante multifuncional



