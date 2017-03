Motor

Líder no mercado de veículos utilitários na Europa, registrando uma participação de 21,3 % no fim de fevereiro de 2017, o Grupo PSA passará a desenvolver sua oferta comercial de VULs na América Latina. O Grupo lançará 16 novos modelos na região até 2021, incluindo diversos utilitários, como os novos Peugeot Expert e Citroën Jumpy. O segmento de VULs, muito promissor nesses mercados, com um potencial de um milhão de veículos por ano, representa uma oportunidade de dinamizar o crescimento do Grupo na América Latina. Ao fazer a montagem no Uruguai, tentará disponibilizar uma nova oferta mais competitiva.