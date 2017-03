Motor

A BMW confirma para maio a chegada do novo Série 5 ao Brasil. A sétima geração do sedã será oferecida em duas versões, 530i M Sport (R$ 314.950) e 540i M Sport (R$ 399.950), ambas mais equipadas e com motores mais fortes, leves e eficientes em relação à geração anterior. "Trata-se de um carro fantástico, de forte apelo emocional, repleto de tecnologias e conectividade, e que personifica muito do que o BMW Group está desenvolven-

do para o futuro da mobilidade premium", diz Nina Dragone, diretora de Marketing e Produto da BMW do Brasil.

