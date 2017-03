Motor

- 04:42

O BMW Série 5, que chega em maio às concessionárias do Brasil, acaba de ganhar o "iF Gold Award 2017", um dos prêmios de design mais prestigiados do mundo, na categoria "Automobiles/Product". O júri, com 58 especialistas, ressaltou o design elegante e dinâmico do modelo, além de seu conceito inovador. Receberam elogios também a precisão do design esportivo, reconhecimento da marca no exterior e cabine e o equilíbrio entre presença emocional e visual.