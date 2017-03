Motor

Motor e câmbio

2.3 16V, bi-turbo diesel eletrônico c/ intercooler e injeção direta, 190 cv, com câmbio automático de 7 marchas com modo manual sequencial

Segurança

- Airbags frontais para motorista e passageiro, alarme com sistema imobilizador, bloqueio mecânico do diferencial traseiro com limitador (LSD)

Câmera de ré, controles de tração e estabilidade (VDC), controle Inteligente de Descida (HDC)

áUDIO

Nissan Multi-App com rádio AM/FM, CD player, MP3 com display colorido de 6,2 polegadas, função RDS, entrada auxiliar para MP3 player, conector USB, conexão Wi-Fi Android, etc



Ficha técnica