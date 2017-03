Motor

A Rede de Concessionárias Ford CAOA já está comercializando, com pronta entrega, o mais recente lançamento da marca no País, a linha 2018 do Ford Ka+, considerado um dos mais completos sedãs compacto do mercado brasileiro. Para celebrar esse momento, as Concessioná-

rias Ford CAOA estão oferecendo, neste mês de março, o licenciamento grátis aos clientes que comprarem um Ford Ka (hatch ou sedan), além das condições especiais, com destaque para os planos de financiamento com taxa zero de juros, que a Ford está disponibilizando no mesmo período para a linha 2018 do Ka+.