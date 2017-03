Motor

O JAC T5, da JAC Motors, continua sendo o importado mais vendido do mercado brasileiro, feito que havia conquistado em janeiro, logo após o lançamento da versão CVT (com câmbio automático). Na soma dos dois primeiros meses do ano, o SUV da marca anotou 327 unidades vendidas, das quais 142 emplacamentos no último mês. "O crescimento da JAC Motors torna-se expressivo quando vemos que o mercado continua caindo. Crescer 8% em meio a este cenário é muito positivo", comemora Sergio Habib, presidente da JAC Motors do Brasil.

RADAR