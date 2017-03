Motor

O sucesso do Onix está atravessando as fronteiras brasileiras. O modelo foi o carro mais vendido também da América Latina, em 2016, aponta levantamento recente da Focus2move, empresa global especializada em consultoria e mercado automobilístico. Esta é a primeira vez que o hatch da Chevrolet fecha o ano no posto mais alto deste ranking. No acumulado, foram 173,8 mil unidades do hatch da Chevrolet, alta de 26,6% em relação a 2015. Já a vantagem do Onix para o segundo colocado foi de quase 50 mil unidades.

Em 2016, Onix é o mais vendido