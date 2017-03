Motor

- 04:41

A Subaru está oferecendo condições diferenciadas de financiamento para alguns modelos da linha, com destaque para os planos com taxa zero de juros e saldo parcelado em até 36 meses. Essa ação acontece até 20 de março em todas as Concessionárias da marca no País. Durante a promoção, o Legacy 3.6R, modelo sedã de luxo e com preço sugerido de R$ 137.600, pode ser adquirido com juro zero, no plano com 60% de entrada e saldo em 24 parcelas de R$ 2.421. Segundo a empresa, as vendas da marca no Brasil cresceram cerca de 4% em fevereiro, quando comparadas com o mesmo período de 2016.