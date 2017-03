Motor

- 04:41



Até o dia 17 de março, os fãs do Manchester United poderão inscrever suas frases no site da Chevrolet Brasil e tentar viajar ao estádio Old Trefford, em Manchester, na Inglaterra,

para assistir a um jogo do Manchester United, clube patrocinado pela empresa. A Chevrolet Fan Cup quer

colocar os torcedores nas arquibancadas do estádio, numa expectativa que vai além de assistir a um jogo de futebol. Os ganhadores vão participar de uma 'Copa do Mundo de torcedores', que terá ainda sessões com lendas do clube, além de visitar cada canto do estádio do clube inglês.

RADAR