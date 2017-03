Motor

A Toyota e a Lexus foram os principais destaques entre as companhias do setor automotivo avaliadas no Estudo de Confiabilidade de Veículos (VDS em inglês), realizado pela consultoria J.D. Power U.S. A Lexus, pela sexta vez consecutiva, ficou com a primeira colocação do ranking geral. A Toyota subiu da quarta colocação, em 2016, para a terceira neste ano. Na lista geral, excluindo as fabricantes premium, a companhia se destaca como líder entre as demais montadoras. Juntas, Toyota e Lexus levaram, ainda, 10 premiações nas 18 categorias de veículos avaliadas pelos indicadores.