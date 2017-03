Motor

Johannes Roscheck é o novo presidente e CEO da Audi do Brasil. Com grande expertise no setor automotivo e conhecimento do mercado brasileiro, Roscheck, que é austríaco, já atuou como CFO na unidade da marca em Curitiba na década de 1990. "A Audi continua confiando no mercado brasileiro. Com o recente anúncio do Q3 Flex, passamos a oferecer um segundo produto fabricado localmente que atende às necessidades dos consumidores brasileiros", afirma. Roscheck é formado em Engenharia Industrial na Áustria e Ph D em Engenharia Mecânica e Industrial.

