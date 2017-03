Motor

- 04:40

A fábrica do BMW Group em Araquari (SC) anuncia a produção adicional de aproximadamente 2.000 unidades do BMW X1 dedicadas a países do NAFTA (Acordo de Livre Comércio da América do Norte). Trata-se de um contrato temporário para fomentar a oferta global do modelo altamente bem-sucedido BMW X1, e que também é produzido na Alemanha. O volume é um pedido adicional às 10.000 unidades acordadas em 20 de abril de 2016. Atualmente, além do BMW X1, o complexo produz as gerações atuais do BMW Série 3, do BMW X3 e do BMW X4 para o Brasil.

BMX X1 vai ter produção extra