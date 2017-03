Motor

- 04:40

A fábrica da GM do Brasil em Joinville

completou quatro anos de operações neste dia 27 de fevereiro. Referência mundial em sustentabilidade e preservação do meio ambiente, a unidade catarinense da General Motors já produziu mais de 350 mil motores nas versões 1.0 e 1.4 litros, destinados à fábrica de Gravataí (RS). As peças são usadas no Ônix e Prisma. Neste período, a produção atingiu 354.129 unidades (até dezembro de 2016) e 136.276 no acumulado em 2016.