Motor

- 04:47

A Ford anunciou que terá um novo centro global de testes aerodinâmicos de última geração, com tecnologia para atender tanto carros de produção em série como veículos de competição. Esse novo complexo funcionará em Dearborn, no estado americano de Michigan, sede mundial da empresa, incluindo túnel de vento e câmaras climáticas super-avançados. O objetivo do projeto, com investimento de US$200 milhões, é desenvolver tecnologias e aprimoramentos de design com foco no desempenho e economia de combustível. O complexo será instalado numa área de mais de 50.000 m2.