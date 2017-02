Motor

A BMW do Brasil convoca os proprietários dos veículos BMW modelos 320i, 323i, 325i, 325i Coupé, 330i, 330i Cabrio, 525i, 530i, 540i, 540i M Sport, M3, M5 e X5 3.0i e X5 4.4i, fabricados entre 2 de junho de 2000 e 31 de janeiro de 2003, a comparecerem a uma concessionária autorizada para a verificação do airbag do motorista e, se necessário, substituição gratuitamente. Apesar de os veículos acima indicados não terem sido fabricados com airbags defeituosos, não se descarta a possibilidade de terem sido colocados airbags defeituo-

sos como peça de substituição.

BMW convoca para recall