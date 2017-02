Motor

- 04:47

A Chevrolet prepara uma versão

com visual esportivo do Novo Onix. O modelo terá itens de acabamento exclusivos e será equipado com a recém-lançada transmissão manual de seis marchas da linha. O lançamento do produto no mercado brasileiro, segundo a empresa, está previsto para acontecer ainda neste semestre. Além disso, essa nova versão esportiva promete trazer vários itens de personalização, como o spoiler dianteiro