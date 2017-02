Motor

Chave cartão possibilita a ignição com a presença do cartão no interior do veículo. Já a abertura e o travamento das portas e do porta-malas acontecem por aproximação ou afastamento, sem necessidade de tocar no cartão

Apoio

Os retrovisores laterais são rebatíveis eletricamente e o modelo oferece apoio de braço para o condutor, ar-condicionado automático, velocímetro digital e vidros elétricos nas 4 portas

Segurança

O carro traz de série em todas as versões quatro airbags de série. Outro destaque d é a incorporação do sistema de fixação ISOFIX para duas cadeirinhas infantis



