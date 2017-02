Motor

- 03:40

Consagrada mundialmente entre as motocicletas com alta capacidade off-road e que a tornaram uma referência no segmento de bigtrails, a BMW F 800 GS Adventure acaba de ganhar melhorias técnicas e visuais no modelo 2017, que chegou esta semana às concessionárias autorizadas da BMW Motorrad Brasil, com preço sugerido de R$ 50.900. Entre os principais aperfeiçoamentos

de design incorporados à motocicleta destacam-se o novo escapamento, em aço inox, de visual mais moderno; as carenagens laterais que agregam o famoso logotipo da BMW e a inscrição "GS", em novo grafismo