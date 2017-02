Motor

A Volvo Penta manteve em 2016 a liderança brasileira no segmento de motores náuticos de lazer. A empresa também aumentou sua participação de mercado na área de lazer a diesel e manteve o market share em motores industriais, voltados para a geração de energia. "Foi ano desafiador e de economia restritiva, mas com vários negócios. E ainda conseguimos expandir um pouco mais nossa operação fora do Brasil", disse Gabriel Barsalini, presidente da Volvo Penta South America. "Estamos aos poucos aumentando nossa malha de distribuição no continente".

Volvo lidera no segmento lazer