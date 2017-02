Motor

- 03:38

O Fiat Toro acaba de ganhar mais um tradicional prêmio internacional de design, o iF Design Award, nas categorias Produto, Embalagem, Arquitetura, Comunicação e Design de Serviços. O Fiat Toro foi escolhido por um júri internacional formado por 58 especialistas em design do mundo todo. Foi uma competição intensa, com mais de 5.500 inscrições de 59 países, na busca deste importante selo de excelência em design. A noite de premiação será em 10 de março, em Munique (Alemanha).

Com o iF DESIGN AWARD 2017, o Fiat Toro soma cinco prêmios só em design.