Motor

- 03:38



O novo Nissan Serena, disponível com a inovadora tecnologia destinada à condução autônoma em rodovias ProPILOT, uma espécie de piloto automático, conquistou o Grande Prêmio do "Nikkei Superior Products and Services Awards", no Japão, terra da fabricante. A já tradicional premiação reconhece anualmente as mais incríveis novidades em produtos e serviços há 35 anos. Na edição 2016, cuja premiação foi realizada durante a semana passada, 41 itens foram selecionados pelo comitê, sendo 18 grandes prêmios e 23 de excelência.

RADAR