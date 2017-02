Motor

- 03:38

Sucesso desde o seu lançamento no Brasil, o Nissan Kicks mostrou que é mesmo inspirado no gosto do brasileiro e entrou no clima do Carnaval. O crossover marcou presença no Sambódromo do Rio de Janeiro, no ensaio técnico da Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro no final de semana passado. A escola, uma das mais tradicio-

nais do Rio e que é parceira da Nissan desde 2013, usou seis unidades do Nissan Kicks para marcar as posições dos carros alegóricos durante o principal ensaio antes do desfile oficial do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro.

Nissan Kicks

cai no samba!