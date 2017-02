Motor

Produzir veículos e motores com qualidade e tecnologia mundial e respeito ao meio ambiente não são os únicos focos do Complexo Industrial da Nissan em Resende, cidade do Sul Fluminense próximo à divisa com o lado paulista do Vale do Paraíba. Segundo a fabricante de origem japonesa, a segurança e o bem estar dos funcionários e prestadores de serviços estão entre as prioridades e, dentro deste conceito, a Nissan inaugurou o seu novo Dojo de Segurança, um espaço dedicado à preparação e treinamento dos funcionários e prestadores de serviços nos conceitos de segurança e saúde ocupacional.