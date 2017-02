Motor

- 03:38

A Volvo acaba de entregar mais 174 ônibus híbridos de dois andares para cidades da Inglaterra. Os veículos foram adquiridos pela empresa Arriva, uma das principais empresas de transporte público da Europa. Deste total, 123 veículos são destinados ao transporte urbano de Londres, e 51 para o da cidade de Merseyside, no interior do país. Com esta entrega, o Reino Unido se consolida como país com a maior frota de híbridos da Volvo em circulação. No total, são 1.250 híbridos operando nos sistemas de transporte do país, sendo 950 na cidade de Londres.

Volvo vende 174 híbridos