Motor

- 03:38

O Renault T

rezor recebeu o prêmio de mais belo carro-conceito do ano de 2016, durante a cerimônia oficial da 32ª edição do Festival Automobile International, realizada no Hôtel des Invalides, em Paris.

O Trezor tem linhas simples, envolventes e sensuais, cuja frente é caracterizada pela assinatura em formato de "C". O design dos futuros modelos da Renault terá como inspiração este "DNA de estilo", exibindo ainda mais fluidez e maturidade.