Motor

- 03:43

A Toyota Motor Corporation e a Masdar, companhia nacional de energia de Abu Dhabi, uma das maiores do mundo neste ramo de atuação, fecharam acordo colaborativo para formatação de um programa de pesquisa em prol da exploração do uso potencial de energia proveniente de hidrogênio nos Emirados Árabes Unidos. A principal premissa do acordo é incentivar a cultura de sociedade sustentável e com baixa emissão de carbono. A Toyota iniciará testes de rodagem e reabastecimento do Mirai, modelo com tecnologia de célula de combustível a hidrogênio, a partir de maio deste ano naquele país.