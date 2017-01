Motor

Serviço





Licenciamento

Placas finalizadas em:

1abril 1abril

2maio 2maio

3junho 3junho

4julho 4julho

5 e 6agosto

7setembro 7setembro

8outubro 8outubro

9 novembro

12dezembro 0dezembro

Documentos necessários Documentos necessários



Comprovante de Taxa de licenciamento paga



2. Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo

3. Certificado de Registro do Veículo

4. Originais do IPVA

5. Comprovante de seguro Obrigatório

6. Certidão negativa de multas

Informações Informações



ATRASO NO PAGAMENTO DO IPVA

Multa de 20% do valor da parcela atrasada + 1% de juro ao mês + correção monetária

No Ciretran da sua cidade:



São José dos Campos3921-3133Taubaté3632-3414Jacareí3951-2415Guaratinguetá3132-2744Caraguatatuba3882-2668 São José dos Campos 3921-3133

Taubaté 3232-3414

Jacareí 3951-2415

Guaratinguetá 3132-2744

Caraguatatuba 3882-2668

Seguro obrigatório Seguro obrigatório



R$ 93,87carroR$ 259,40motoR$ 93,87utilitários em geralR$ 215,37ônibus, lotaçãoe micro-ônibus R$ 105,65 carro

R$ 292,02 moto

R$ 110,38 utilitários em geral

R$ 396,49 ônibus, lotação

e micro-ônibus com frete

Atendimento ao cliente Atendimento ao cliente



General Motors0800-7024200 gratuitaVolkswagen0800-195775 gratuitaFiat0800991000 gratuitaRenault0800-555615 gratuitaHonda0800-171213 gratuitaFord0800-7033673 gratuitaMercedes-Benz0800-7721861 gratuita General Motors 0800-7024200 gratuita

Volkswagen 0800-195775 gratuita

Fiat 0800991000 gratuita

Renault 0800-555615 gratuita

Honda 0800-171213 gratuita

Ford 0800-7033673 gratuita

Mercedes-Benz 0800-7721861 gratuita

Taxa de licenciamento Taxa

de licenciamento



R$ 53,89 R$ 80,07