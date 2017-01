Motor

- 03:42

A Volkswagen do Brasil lançou a campanha "Feliz Ano Novo. Feliz Volkswagen Novo", que conta com ações fortes para alavancar as vendas em todas as regiões do País. A campanha conta com filme para TV, anúncios na mídia impressa, spots de rádio e peças para a internet. Entre as ofertas estão as condições especiais para os modelos CrossFox e Voyage, com descontos de até R$ 3.000, assim como bônus para cada uma das regiões do País. O Gol 1.0, por exemplo, pode ser adquirido com preço de Nota Fiscal de Fábrica nas concessio-

nárias das regiões Sul, Nordes-

te, Centro-Oeste e Norte.

Volks aposta em campanha