Motor

- 03:36

A Volkswagen do Brasil disponibiliza neste mês de janeiro aos proprietários dos modelos up!, Fox, Gol, Voyage e Saveiro o programa Revisões Planejadas Volkswagen. Oferecido em toda a rede de concessionárias da marca no território nacional, o pacote de três revisões - válido por três anos ou até 30.000 quilômetros rodados - custa R$ 999 e inclui todos os itens previstos no Manual do Veículo. O pacote de revisão com preço promocional pode ser adquirido apenas por pessoas físicas no momento da compra do veículo zero quilômetro. Além disso, o valor pode ser diluído nas parcelas do veículos comprados financiados.