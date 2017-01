Motor

A Renault do Brasil comemora o desempenho histórico de vendas no ano passado. A montadora atingiu 7,5% de veículos vendidos em 2016, um aumento de 0,2% em relação ao ano anterior, 2015, quando teve o melhor desempenho até então. Entre os destaques da marca está o Sandero, que terminou em sétimo lugar entre os mais vendidos, com 63.235 unidades. "Em 2017, faremos a nossa ofensiva SUV. Captur, Koleos e Kwid são fundamentais na estratégia de continuidade de crescimento da Renault no Brasil", afirmou Fabrice Cambolive, presidente da Renault no Brasil.

RADAR