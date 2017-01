Motor

- 03:36

A novíssima Nissan Titan 2017 foi escolhida como a Picape do Ano na edição de 2017 da premiação organizada pela revista Truck Trend. A equipe da revista, que reúne a elite dos especialistas em picapes nos Estados Unidos, selecionou a Titan como o modelo que leva a melhor em comparação entre sete concorrentes, após passar por testes rigorosos durante uma semana inteira por quase 2 mil quilômetros. A premiação foi anunciada na abertura da edição 2017 do Salão Internacional do Automóvel

de Detroit, que começou neste último final de semana, nos Estados Unidos.

Titan da Nissan é picape do ano