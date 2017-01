Motor

Nos últimos 54 anos, o carro mais vendido na Suécia foi um modelo da Volvo, fábrica de veículos e caminhões do país. Mas em 2016, a marca nórdica viu pela primeira vez em mais

de meio século um carro estrangeiro assumir a ponta no mercado doméstico e esse foi o Volkswagen Golf. O hatch alemão conseguiu participação de 5,9% no mercado sueco, superando o rival Volvo V70, que ficou com 5,7% do total das vendas. O carro da Volkswagen emplacou 22.084 unidades contra 21.321 do crossover. No geral, o mercado local absorveu 372.296 veículos, 7,9% a mais que em 2015.

